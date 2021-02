Riforma Fisco: come potrebbe cambiare l’Irpef con il Governo Draghi (Di giovedì 18 febbraio 2021) Riforma Fisco: un intervento a tutto campo sulla fiscalità italiana è tra le priorità del nascente Governo Draghi. Alla base dell’iniziativa dell’esecutivo guidato dall’ex Presidente della BCE una profonda revisione dell’Irpef ma, soprattutto, l’alleggerimento del costo del lavoro. Riforma Fisco: un intervento a tutto campo Riforma Fisco: qual è il piano del Governo Draghi che a breve entrerà pienamente in funzione (gli serve solo incassare la fiducia alla Camera)? Non c’è ancora niente di certo su questo fronte, così come sugli altri temi che il nuovo esecutivo intende affrontare, d’altra parte, nel discorso “programmatico” tenuto ieri di fronte all’aula del Senato il ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 18 febbraio 2021): un intervento a tutto campo sulla fiscalità italiana è tra le priorità del nascente. Alla base dell’iniziativa dell’esecutivo guidato dall’ex Presidente della BCE una profonda revisione delma, soprattutto, l’alleggerimento del costo del lavoro.: un intervento a tutto campo: qual è il piano delche a breve entrerà pienamente in funzione (gli serve solo incassare la fiducia alla Camera)? Non c’è ancora niente di certo su questo fronte, cosìsugli altri temi che il nuovo esecutivo intende affrontare, d’altra parte, nel discorso “programmatico” tenuto ieri di fronte all’aula del Senato il ...

