Pirlo sul rigore negato: «Pesa, era netto. Su Dybala e Morata» – VIDEO

Conferenza stampa Pirlo post Porto Juve: le parole del tecnico dopo la sfida valida per l'andata degli ottavi di finale di Champions League

Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa dopo la partita tra il Porto e la Juve. Ecco il suo commento al mancato rigore concesso nei minuti di recupero per l'intervento su Cristiano Ronaldo.

rigore – «È un episodio che Pesa, era netto. L'arbitro ci ha dato una spiegazione tutta sua dicendo che la partita era praticamente finita. È strano, bisognava avere il coraggio di andarlo a rivedere potendo cambiare l'esito della partita».

