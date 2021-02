Muore in casa in circostanze misteriose: accusato il compagno di omicidio (Di giovedì 18 febbraio 2021) La donna è stata uccisa a Pavia, con molta probabilità dal compagno. A dare l’allarme alle forze dell’ordine l’ex marito. Uno scenario raccapricciante quello che è stato svelato agli occhi dei Vigili del Fuoco di Via Depretis a Pavia: una donna di 50 anni di nome Lidia è stata ritrovata senza vita all’interno del suo appartamento. La scoperta nella mattinata di ieri. 17 febbraio, quando un’amica della donna arrivata sul posto ha rinvenuto il cadavere senza vita della donna, probabilmente morta da giorni precedenti al ritrovamento del corpo. Successivamente l’amica della donna ha contattato l’ex marito per dare l’orribile notizia e questi ha poi contattato le forze dell’ordine. Arrivate sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, scardinata la porta si sono ritrovati davanti il corpo martoriato della donna, ormai deceduta da giorni. LEGGI ANCHE ... Leggi su chenews (Di giovedì 18 febbraio 2021) La donna è stata uccisa a Pavia, con molta probabilità dal. A dare l’allarme alle forze dell’ordine l’ex marito. Uno scenario raccapricciante quello che è stato svelato agli occhi dei Vigili del Fuoco di Via Depretis a Pavia: una donna di 50 anni di nome Lidia è stata ritrovata senza vita all’interno del suo appartamento. La scoperta nella mattinata di ieri. 17 febbraio, quando un’amica della donna arrivata sul posto ha rinvenuto il cadavere senza vita della donna, probabilmente morta da giorni precedenti al ritrovamento del corpo. Successivamente l’amica della donna ha contattato l’ex marito per dare l’orribile notizia e questi ha poi contattato le forze dell’ordine. Arrivate sul posto insieme ai Vigili del Fuoco, scardinata la porta si sono ritrovati davanti il corpo martoriato della donna, ormai deceduta da giorni. LEGGI ANCHE ...

