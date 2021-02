Morto Christopher Pennock | la tv americana perde uno dei suoi eroi

Leggi su inews24

(Di venerdì 19 febbraio 2021), nella sua lunga carriera come attore ha recitato in alcune serie tv passate alla storia Il mondo della televisione serialepiange l’attore statunitense, amatissimo protagonista in passato di soap operas passate alla storia. Ha recitato infatti in ‘General Hospital‘, la più longeva serie tv attualmente in onda, ma anche L'articolo proviene da Inews.it.