Morti, lockdown e catastrofismo: le cinque sparate più clamorose di Massimo Galli (Di giovedì 18 febbraio 2021) Milano, 18 feb – Sessantanove anni, piglio arcigno, espressione severa: è Massimo Galli, primario di Malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano. Autentica star televisiva, incarna i famosi 15 minuti di Andy Warhol fattisi virologo e protrattisi per mesi e mesi di bastonate alla psiche degli italiani. Italiani che dall'estate scorsa ormai si svegliano ogni mattina chiedendosi: «Oggi cosà dirà?». Galli pontifica ad ogni ora Con un passato mai rinnegato – anzi – nella sinistra radicale, compare a quasi ogni ora del giorno e su qualunque canale televisivo a pontificare – in effetti lo vedremmo bene adorno di stola papale – di lockdown, Morti, pandemia fuori controllo, varianti. Galli bastona con aridità sovietica i suoi connazionali colpevoli di voler ricominciare a vivere, ...

