Milan-Inter, i ritrovi delle curve: San Siro per i rossoneri, Castello Sforzesco per i nerazzurri (Di giovedì 18 febbraio 2021) Domenica pomeriggio sarà tempo di derby: Milan-Inter, dopo tanto tempo, è una sfida decisiva in ottica Scudetto. Le curve delle tifoserie, non potendo essere presenti all’Interno dello stadio, non faranno comunque mancare il proprio supporto nei confronti delle squadre. La Curva Sud del Milan si ritroverà a San Siro davanti all’ingresso 14 alle 12.30 di domenica, aspettando il passaggio del pullman dei rossoneri. La Curva Nord dell’Inter invece si darà appuntamento davanti al Castello Sforzesco alle 10.30 del mattino, invitando tutti ad indossare i colori nerazzurri. Tanto amore nei confronti dei colori, meno nei confronti delle regole che vietano gli ... Leggi su sportface (Di giovedì 18 febbraio 2021) Domenica pomeriggio sarà tempo di derby:, dopo tanto tempo, è una sfida decisiva in ottica Scudetto. Letifoserie, non potendo essere presenti all’no dello stadio, non faranno comunque mancare il proprio supporto nei confrontisquadre. La Curva Sud delsi ritroverà a Sandavanti all’ingresso 14 alle 12.30 di domenica, aspettando il passaggio del pullman dei. La Curva Nord dell’invece si darà appuntamento davanti alalle 10.30 del mattino, invitando tutti ad indossare i colori. Tanto amore nei confronti dei colori, meno nei confrontiregole che vietano gli ...

