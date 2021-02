«Mare of Easttown»: il trailer della nuova miniserie con Kate Winslet (Di giovedì 18 febbraio 2021) A dieci anni dalla sua ultima apparizione in tv con Mildred Pierce, la miniserie che le valse l’Emmy come migliore attrice protagonista nel 2011, Kate Winslet torna su HBO con un nuovo progetto e un’altra donna da scoprire. La miniserie si chiama Mare of Easttown, è stata sviluppata da Brad Ingelsby e sarà trasmessa in Italia su Sky e NOW TV in primavera (in America debutterà su HBO Max il 18 aprile). La serie, che vede la Winslet anche come produttrice, è incentrata sul personaggio di Mare Sheehan, una detective di una piccola città della Pennsylvania chiamata a indagare su un caso di omicidio mentre cerca di rimettere insieme i cocci della sua vita, appesa a un filo sottilissimo. Kate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate Winslet Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 febbraio 2021) A dieci anni dalla sua ultima apparizione in tv con Mildred Pierce, la miniserie che le valse l’Emmy come migliore attrice protagonista nel 2011, Kate Winslet torna su HBO con un nuovo progetto e un’altra donna da scoprire. La miniserie si chiama Mare of Easttown, è stata sviluppata da Brad Ingelsby e sarà trasmessa in Italia su Sky e NOW TV in primavera (in America debutterà su HBO Max il 18 aprile). La serie, che vede la Winslet anche come produttrice, è incentrata sul personaggio di Mare Sheehan, una detective di una piccola città della Pennsylvania chiamata a indagare su un caso di omicidio mentre cerca di rimettere insieme i cocci della sua vita, appesa a un filo sottilissimo. Kate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate WinsletKate Winslet

