Mafia, maxi sequestro per il 're dei supermercati': confiscati beni per 150 milioni di euro (Di giovedì 18 febbraio 2021) maxi blitz della Guardia di finanza a Palermo , che ha sequestrato beni per 150 milioni di euro all'imprenditore Carmelo Lucchese , 53 anni, attivo nel settore della grande distribuzione alimentare. ... Leggi su leggo (Di giovedì 18 febbraio 2021)blitz della Guardia di finanza a Palermo , che ha sequestratoper 150diall'imprenditore Carmelo Lucchese , 53 anni, attivo nel settore della grande distribuzione alimentare. ...

Agenzia_Ansa : Sicilia - Maxisequestro di beni per un valore di 150 milioni di euro all'imprenditore Carmelo Lucchese, consider… - NoiSiamoPronti : La mafia lucchese.... - Dinovicino : RT @merlino53: Un altro passo... Maxi sequestro per il 're dei supermercati' vicino alla mafia - magicaGrmente22 : Maxi sequestro per il 're dei supermercati' vicino alla mafia - sakura18d : RT @Agenzia_Ansa: Sicilia - Maxisequestro di beni per un valore di 150 milioni di euro all'imprenditore Carmelo Lucchese, considerato il… -