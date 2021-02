M5S, Crimi: “Espulsi i 15 senatori che hanno votato no alla fiducia” (Di giovedì 18 febbraio 2021) In un lungo sfogo su Facebook, il capo politico del Movimento ha specificato che i 15 senatori che non hanno votato la fiducia al Governo Draghi “si collocano, nei fatti, all’opposizione”. (Facebook)Dopo le dimissioni di Giuseppe Conte e la formazione del nuovo esecutivo Draghi, il Movimento 5 Stelle appare più spaccato che mai. Il partito pentastellato si era affidato alla piattaforma Rousseau per avere indicazioni sulla fiducia al nuovo Governo ma, nonostante le opinioni favorevoli emerse, 15 senatori del Movimento hanno votato contro la fiducia. Leggi anche -> Draghi illustra il suo programma al Senato: “Senza Italia non c’è Europa” Crimi: “I 15 senatori saranno ... Leggi su ck12 (Di giovedì 18 febbraio 2021) In un lungo sfogo su Facebook, il capo politico del Movimento ha specificato che i 15che nonlaal Governo Draghi “si collocano, nei fatti, all’opposizione”. (Facebook)Dopo le dimissioni di Giuseppe Conte e la formazione del nuovo esecutivo Draghi, il Movimento 5 Stelle appare più spaccato che mai. Il partito pentastellato si era affidatopiattaforma Rousseau per avere indicazioni sullaal nuovo Governo ma, nonostante le opinioni favorevoli emerse, 15del Movimentocontro la. Leggi anche -> Draghi illustra il suo programma al Senato: “Senza Italia non c’è Europa”: “I 15saranno ...

Corriere : M5s, Crimi: «I 15 senatori che hanno votato no alla fiducia saranno espulsi» - you_trend : ?? #Crimi: i 15 senatori #M5S che hanno votato No alla fiducia (tra cui Morra e Lezzi) saranno espulsi. Al #Senato… - petergomezblog : M5s, Crimi espelle i 15 senatori del No a Draghi. Lezzi si oppone e si candida al direttivo. Grillo rilancia: “Unit… - Giu38445847 : Votare secondo coscienza è quello che ogni cittadino pretende e avrebbe preteso da ogni governo degli ultimi 40 an… - LuigiBevilacq17 : RT @TgLa7: #M5S, #Crimi: espulsi 15 senatori che hanno votato 'no' -