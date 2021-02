L’atterraggio di Perseverance: lo sbarco in diretta tv (Di giovedì 18 febbraio 2021) L’atterraggio di Perseverance è imminente. Il rover della NASA, già in vista di Marte da qualche giorno, atterrerà in serata. Orario previsto: 21.55. Ma la diretta tv comincerà molto prima, alle 19.15 circa. La NASA ha deciso di regalare agli appassionati questo pezzo di storia. Dove vedere L’atterraggio di Perseverance? L’atterraggio di Perseverance sarà visibile Leggi su periodicodaily (Di giovedì 18 febbraio 2021)diè imminente. Il rover della NASA, già in vista di Marte da qualche giorno, atterrerà in serata. Orario previsto: 21.55. Ma latv comincerà molto prima, alle 19.15 circa. La NASA ha deciso di regalare agli appassionati questo pezzo di storia. Dove vederedidisarà visibile

MoliPietro : L’atterraggio di Perseverance: lo sbarco in diretta tv - infoitscienza : L'atterraggio del rover Perseverance su Marte in diretta streaming - lillydessi : #Spazio. Ultime ore di #viaggio per il #rover #Perseverance: domani l'arrivo su #Marte - bellalilli16 : RT @lillydessi: #Spazio. Ultime ore di #viaggio per il #rover #Perseverance: domani l'arrivo su #Marte - Rai #News - lillydessi : #Spazio. Ultime ore di #viaggio per il #rover #Perseverance: domani l'arrivo su #Marte - Rai #News -

Ultime Notizie dalla rete : L’atterraggio Perseverance La proposta di Giorgia Meloni per aiutare i cittadini senza più reddito Yahoo Notizie