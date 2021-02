Larga fiducia per Draghi al Senato, oggi il voto alla Camera (Di giovedì 18 febbraio 2021) 262 sì, 101 in più rispetto a quelli che basterebbero per avere la maggioranza politica, e 40 voti contrari per il nuovo governo Draghi in Senato . Solo due gli astenuti. fiducia di ferra quella su ... Leggi su globalist (Di giovedì 18 febbraio 2021) 262 sì, 101 in più rispetto a quelli che basterebbero per avere la maggioranza politica, e 40 voti contrari per il nuovo governoin. Solo due gli astenuti.di ferra quella su ...

Agenzia_Ansa : Fiducia di ferro per Mario Draghi in Senato, oggi il voto alla Camera. In 201 hanno votato 'sì' al nuovo governo. Q… - Agenzia_Italia : Dal Senato una larga fiducia a Draghi ma 15 pentastellati votano no - pietroraffa : La fiducia a #Draghi al #Senato è la terza più larga di sempre nella storia della Repubblica. Con 262 voti a favore… - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Fiducia di ferro per Mario Draghi in Senato, oggi il voto alla Camera. In 201 hanno votato 'sì' al nu… - cappelIaiomatto : Fiducia di ferro per Mario Draghi in Senato, oggi il voto alla Camera. In 201 hanno votato 'sì' al nuovo governo. Q… -