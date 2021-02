Intergruppo pure a destra. L’ultima furbata della Meloni. FdI è rimasta all’opposizione per lucrare consensi. Ma vuole coordinarsi con gli alleati in maggioranza (Di giovedì 18 febbraio 2021) Giorgia Meloni nun ce sta’, come si dice a Roma e fa la copiona. Il centrosinistra, Cinque Stelle, Pd e Leu si fanno l’Intergruppo? E io faccio peggio. Faccio l’Intergruppone per l’attuazione del programma (che non c’è), dice la Sora Mostacciana (dal quartiere di Roma dove abita). Insomma, non è che ieri la sua uscita abbia sorpreso molto perché, uno dice, ad una mossa ha reagito con una mossa uguale e contraria. Anche se la struttura non sembra molto omogenea, a livello decisionale, perché Salvini e Berlusconi sono al governo e lei all’opposizione. Vero. Ma la cosa esula i limiti prosastici della mera imitazione per raggiungere i lidi – e questo le va riconosciuto – della scaltra furbizia sia pur periferica. Infatti, come abbiamo già scritto, la Meloni con la scelta ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 18 febbraio 2021) Giorgianun ce sta’, come si dice a Roma e fa la copiona. Il centrosinistra, Cinque Stelle, Pd e Leu si fanno l’? E io faccio peggio. Faccio l’ne per l’attuazione del programma (che non c’è), dice la Sora Mostacciana (dal quartiere di Roma dove abita). Insomma, non è che ieri la sua uscita abbia sorpreso molto perché, uno dice, ad una mossa ha reagito con una mossa uguale e contraria. Anche se la struttura non sembra molto omogenea, a livello decisionale, perché Salvini e Berlusconi sono al governo e lei. Vero. Ma la cosa esula i limiti prosasticimera imitazione per raggiungere i lidi – e questo le va riconosciuto –scaltra furbizia sia pur periferica. Infatti, come abbiamo già scritto, lacon la scelta ...

