Il Napoli cade a Granada: ora per gli ottavi si fa durissima (Di venerdì 19 febbraio 2021) Il Napoli perde 2 - 0 sul campo del Granada nell'andata dei sedicesimi di Europa League e ora per passare il turno avrà bisogno di un'impresa nella partita di ritorno. Decisivi i gol segnati al 19' e ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 19 febbraio 2021) Ilperde 2 - 0 sul campo delnell'andata dei sedicesimi di Europa League e ora per passare il turno avrà bisogno di un'impresa nella partita di ritorno. Decisivi i gol segnati al 19' e ...

vocidicitta : Nuovo articolo: Europa League, Dzeko si riprende la Roma. Pari Milan, cade il Napoli - sportli26181512 : Granada-Napoli 2-0: il commento al risultato della partita: Gattuso cade in Spagna nell'andata dei sedicesimi di Eu… - FcInterNewsit : EL - Il Napoli cade 2-0 sul campo del Granada. Pari tra Benfica e Arsenal, vittoria per l'Ajax: i risultati - toMMilanello : ?? Il Napoli cade a Granada. 2-0 degli spagnoli nell’andata dei sedicesimi di Europa League, servirà una remuntada… - sportli26181512 : Il Napoli cade a Granada: ora per gli ottavi si fa durissima: Il Napoli cade a Granada: ora per gli ottavi si fa du… -