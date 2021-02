I best look premaman di Meghan Markle (in attesa dei nuovi) (Di giovedì 18 febbraio 2021) A poco meno di due anni dalla nascita del loro primogenito, il piccolo Archie, Meghan Markle e il Principe Harry hanno annunciato l’arrivo del loro secondo figlio. Senza lasciare niente al caso: nessun comunicato ufficiale stavolta, vista la lontananza della coppia dalle regole della Royal Family, ma una semplice foto in bianco e nero scattata dal loro amico e fotografo Misan Harriman. Un’immagine svelata il 14 febbraio, giorno di San Valentino ed esattamente trentasette anni dopo l’annuncio della seconda gravidanza della Principessa Diana. Uno splendido omaggio alla madre del duca di Sussex, ma non solo: Meghan, nella foto, ha infatti voluto rendere omaggio anche ad Archie, sfoggiando un morbido abito di Carolina Herrera realizzato su misura durante la sua prima dolce attesa. Leggi su vanityfair (Di giovedì 18 febbraio 2021) A poco meno di due anni dalla nascita del loro primogenito, il piccolo Archie, Meghan Markle e il Principe Harry hanno annunciato l’arrivo del loro secondo figlio. Senza lasciare niente al caso: nessun comunicato ufficiale stavolta, vista la lontananza della coppia dalle regole della Royal Family, ma una semplice foto in bianco e nero scattata dal loro amico e fotografo Misan Harriman. Un’immagine svelata il 14 febbraio, giorno di San Valentino ed esattamente trentasette anni dopo l’annuncio della seconda gravidanza della Principessa Diana. Uno splendido omaggio alla madre del duca di Sussex, ma non solo: Meghan, nella foto, ha infatti voluto rendere omaggio anche ad Archie, sfoggiando un morbido abito di Carolina Herrera realizzato su misura durante la sua prima dolce attesa.

