Granada Napoli 0-0 LIVE | comincia la partita

(Di giovedì 18 febbraio 2021) All’Estadio de Los Cármenes, il match valido per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020/2021 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Estadio de los Cármenes,si affrontano nel match valido per l’andata dei sedicesimi di finale dell’Europa League 2020/21. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi0-0 MOVIOLA FISCHIO D’INIZIO –LAMigliore in campo: al termine del primo tempo PAGELLE0-0: risultato e tabellino Marcatori:(4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, Domingos Duarte, Vallejo, Neva; Herrera, Gonalons; Machis, Montoro, Kenedy; ...

sscnapoli : ?? | I convocati di #GranadaNapoli ?? - capuanogio : La panchina del #Napoli oggi a Granada ?? (#IlMattino) - sscnapoli : ?? | #GranadaNapoli sarà diretta dall’arbitro russo Karasev ?? - CalcioNews20192 : ?? GRANADA - NAPOLI RADIOCRONACA E CAMPO !!! - BrunoCri1987 : Ci sarà il minuto di silenzio per la scomparsa di #Cutolo. Granada-Napoli #EuropaLeague -

Ultime Notizie dalla rete : Granada Napoli

Calciomercato.it vi offre il match del 'Los Carmenes' tra le squadre di Martinez Penas e Gattuso in tempo reale Ilè di scena sul campo delper la gara di andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Reduci dalla vittoria sulla Juve, i partenopei di Gattuso puntano a fare bottino pieno anche in ...... FINALE 2 - 2 Wolfsberger - Tottenham: FINALE 1 - 4 Young Boys - Bayer Leverkusen: FINALE 4 - 3 Antwerp - Rangers: ore 21.00 Benfica - Arsenal: ore 21.00: ore 21.00 Lille - Ajax: ore ...1 Riparte il cammino europeo del Napoli. Dopo il successo in campionato sulla Juventus, gli azzurri di Gattuso tornano in campo per l’andata dei sedicesimi di Europa League e alle 21 vanno sul campo d ...Ecco le formazioni ufficiali di Granada-Napoli, andata dei sedicesimi di finale di Europa League Domenica alle ore 18 al ‘Gewiss Stadium’ di Bergamo, l’Atalanta affronta il Napoli per la terza volta i ...