Governo: Forciniti (M5S), 'stasera mio no netto a fiducia, oltre ogni minaccia' (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "stasera il mio NO a questo Governo sarà netto, convinto e consapevole. oltre ogni minaccia, oltre ogni pressione, oltre ogni possibile conseguenza personale alla quale potrei andare incontro". Lo annuncia il deputato M5S, Francesco Forciniti. "Se tre anni fa qualcuno mi avesse detto che il Movimento 5 Stelle - dopo avere vinto le elezioni e ricevuto un mandato popolare fortissimo - mi avrebbe costretto a scegliere fra il votare la fiducia a un Governo del genere, oppure il dover essere espulso, gli avrei sonoramente riso in faccia". "Io voglio continuare a dare il mio contributo nel Movimento e per il Movimento, ma se il Movimento decide ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Roma, 18 feb. (Adnkronos) - "il mio NO a questosarà, convinto e consapevole.pressione,possibile conseguenza personale alla quale potrei andare incontro". Lo annuncia il deputato M5S, Francesco. "Se tre anni fa qualcuno mi avesse detto che il Movimento 5 Stelle - dopo avere vinto le elezioni e ricevuto un mandato popolare fortissimo - mi avrebbe costretto a scegliere fra il votare laa undel genere, oppure il dover essere espulso, gli avrei sonoramente riso in faccia". "Io voglio continuare a dare il mio contributo nel Movimento e per il Movimento, ma se il Movimento decide ...

TV7Benevento : Governo: Forciniti (M5S), 'stasera mio no netto a fiducia, oltre ogni minaccia'... - BettiBlu3 : RT @MarceVann: Nel M5S hanno espresso in almeno in 40 la volontà di votare NO alla fiducia al Governo Draghi, (in primis Barbara Lezzi). A… - LucianoRomeo9 : RT @MarceVann: Nel M5S hanno espresso in almeno in 40 la volontà di votare NO alla fiducia al Governo Draghi, (in primis Barbara Lezzi). A… - gabelmanu : RT @MarceVann: Nel M5S hanno espresso in almeno in 40 la volontà di votare NO alla fiducia al Governo Draghi, (in primis Barbara Lezzi). A… - BiwiMobu : RT @MarceVann: Nel M5S hanno espresso in almeno in 40 la volontà di votare NO alla fiducia al Governo Draghi, (in primis Barbara Lezzi). A… -