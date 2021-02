Giustizia per Schwazer: nel 2016 non fu doping (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le urine di Schwazer furono manomesse: il Tribunale di Bolzano conferma l’innocenza dell’altoatesino. E ora Iaaf e Wada sono chiamate a delle spiegazioni La notizia più dolce, dopo anni di sofferenza e amarezza: il Tribunale di Bolzano ha scagionato Alex Schwazer dalle accuse di doping, disponendo, di fatto, l’archiviazione del procedimento penale a suo carico. Una vera e propria liberazione per l’atleta altoatesino, di fatto estromesso dal mondo dell’atletica dopo le pesanti accuse mosse da Wada e IAAF nel 2016. Ed è a proprio contro queste due istituzioni che il Gip Pelino riserve le parole più dure: “La realtà di questo processo è che la catena di custodia dei reperti in perizia è di fatto del tutto evanescente. Wada e Iaaf hanno operato in maniera totalmente autoreferenziale non tollerando controlli ... Leggi su zon (Di giovedì 18 febbraio 2021) Le urine difurono manomesse: il Tribunale di Bolzano conferma l’innocenza dell’altoatesino. E ora Iaaf e Wada sono chiamate a delle spiegazioni La notizia più dolce, dopo anni di sofferenza e amarezza: il Tribunale di Bolzano ha scagionato Alexdalle accuse di, disponendo, di fatto, l’archiviazione del procedimento penale a suo carico. Una vera e propria liberazione per l’atleta altoatesino, di fatto estromesso dal mondo dell’atletica dopo le pesanti accuse mosse da Wada e IAAF nel. Ed è a proprio contro queste due istituzioni che il Gip Pelino riserve le parole più dure: “La realtà di questo processo è che la catena di custodia dei reperti in perizia è di fatto del tutto evanescente. Wada e Iaaf hanno operato in maniera totalmente autoreferenziale non tollerando controlli ...

g_brescia : Il @Mov5Stelle compatto sulla riforma della #prescrizione. La sede per discuterla sarà la comm. Giustizia. Lotterem… - LiaCapizzi : Il giallo doping di Alex Schwazer. Il Gip di Bolzano Pelino scrive la parola fine sul fronte giustizia sportiva. D… - alexbarbera : Sintesi di Draghi al Senato: lotta alla pandemia coi mezzi necessari, ma non rifaremo l'errore di avvertirvi fuori… - solounastella : RT @LiaCapizzi: Il giallo doping di Alex Schwazer. Il Gip di Bolzano Pelino scrive la parola fine sul fronte giustizia sportiva. Dispone l… - Thiagoinku : RT @Abr092: @GrandeFratello ??Chiediamo giustizia per Dayane una volta ogni 5 mesi?? ??Perché screditate lei puntata dopo puntata?Perché non… -