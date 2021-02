GF Vip, problemi tecnici per il televoto, che viene sospeso: è polemica sul web (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il televoto del Grande Fratello Vip 5 è andato in tilt e la produzione ha deciso di sospendere la votazione: polemica sul web problemi tecnici per il televoto, sospeso in modo temporaneo. Questa settimana ad aggiudicarsi un posto alla finale al GF Vip, ci sono Stefania Orlando e Giulia Salemi. La “lotta” tra le due è molto sentita e sul web è un continuo sostenere le proprie predilette. Nel frattempo il televoto ha qualche problema tecnico e sul web sorge una polemica: secondo molti utenti su Twitter, funzionerebbe solo per mandare avanti la conduttrice Rai mentre risulterebbe bloccato per l’influencer italo-iraniana. https://twitter.com/ Giovanna5 /status/1362456039510188033 Nello specifico, se si digita il nome “Giulia”, il sistema ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ildel Grande Fratello Vip 5 è andato in tilt e la produzione ha deciso di sospendere la votazione:sul webper ilin modo temporaneo. Questa settimana ad aggiudicarsi un posto alla finale al GF Vip, ci sono Stefania Orlando e Giulia Salemi. La “lotta” tra le due è molto sentita e sul web è un continuo sostenere le proprie predilette. Nel frattempo ilha qualche problema tecnico e sul web sorge una: secondo molti utenti su Twitter, funzionerebbe solo per mandare avanti la conduttrice Rai mentre risulterebbe bloccato per l’influencer italo-iraniana. https://twitter.com/ Giovanna5 /status/1362456039510188033 Nello specifico, se si digita il nome “Giulia”, il sistema ...

