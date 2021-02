Edison | risultati 2020 sopra le attese

(Di giovedì 18 febbraio 2021) (Teleborsa) –chiude ilcon ricavi a 6,4 miliardi di euro, un Ebitda superiore allea 684 milioni di euro (+13,6% rispetto al 2019) ed un utile di 19 milioni di euro rispetto alla perdita per 436 milioni di euro registrata nel 2019 “che risentiva in misura maggiore delle svalutazioni delle attività E&P oggetto di dismissione”. Un risultato – spieganella nota dei coti – frutto della “focalizzazione del Gruppo sulla transizione energetica”. L’indebitamento finanziario netto al 31 dicembrerimane stabile a 513 milioni di euro da 516 milioni di euro del 31 dicembre 2019 ed è il risultato di una “vivace dinamica degli investimenti, di una positiva performance industriale e della dismissione delle Discontinued Operations”. Outlook.prevede per il ...

Ultime Notizie dalla rete : Edison risultati

Il Messaggero

Un risultato - spieganella nota dei coti - frutto della "focalizzazione del Gruppo sulla transizione energetica". L' indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2020 rimane stabile a 513 ...ha comunicato idel 2020, esercizio chiuso con ricavi per 6,39 miliardi di euro , in flessione rispetto agli 8,2 miliardi ottenuti nell'anno precedente, in seguito alla contrazione ...(Teleborsa) - Edison chiude il 2020 con ricavi a 6,4 miliardi di euro, un Ebitda superiore alle attese a 684 milioni di euro (+13,6% rispetto al 2019) ed un utile di 19 milioni di euro rispetto alla p ...Borsa italiana oggi: le azioni in primo piano Sulla Borsa di Milano, focus sulle trimestrali con i conti attesi a mercato chiuso di Moncler, reduce ...