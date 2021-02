Donald Trump pensa a una sua piattaforma Social: «Twitter? Troppo noioso, non ci tornerò» (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Non tornerò su Twitter“: bandito dalla piattaforma di microblogging, dopo gli scontri del 6 gennaio scorso all’interno e all’esterno del Congresso, l’ex-presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, che ha appena superato da vincitore il tentativo dei dem di azzopparlo politicamente con il fallito processo di impeachment, fa sapere di aver chiuso con quel Social. E guarda oltre, ad un proprio media da utilizzare per superare la censura dei grandi gruppi come Twitter e YouTube. Che cercano di imporre una dittatura delle idee sovranazionale. “Twitter è diventato molto noioso e milioni di persone lo stanno abbandonando perché non è più lo stesso, posso capirli”, ha detto Trump in un’intervista a ‘Newsmax‘ stroncando la ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 febbraio 2021) “Nonsu“: bandito dalladi microblogging, dopo gli scontri del 6 gennaio scorso all’interno e all’esterno del Congresso, l’ex-presidente degli Stati Uniti,, che ha appena superato da vincitore il tentativo dei dem di azzopparlo politicamente con il fallito processo di impeachment, fa sapere di aver chiuso con quel. E guarda oltre, ad un proprio media da utilizzare per superare la censura dei grandi gruppi comee YouTube. Che cercano di imporre una dittatura delle idee sovranazionale. “è diventato moltoe milioni di persone lo stanno abbandonando perché non è più lo stesso, posso capirli”, ha dettoin un’intervista a ‘Newsmax‘ stroncando la ...

SkyTG24 : Donald Trump è tornato (ed è esattamente come lo avevamo lasciato) - SkyTG24 : Usa, Trump: “Su candidatura nel 2024 non ho ancora deciso, ma il mio consenso è alto” - you_trend : ?? Il Senato degli Stati Uniti assolve Donald Trump nel processo di impeachment con 57 voti per la condanna e 43 per… - Mimmo_27 : RT @ITdominoIT: ?? Trump si sta preparando a fare il suo ritorno. E' apparso mercoledì sera su Newsmax TV con Greg Kelly per discutere i suo… - SecolodItalia1 : Donald Trump pensa a una sua piattaforma Social: «Twitter? Troppo noioso, non ci tornerò» -