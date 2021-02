Documenti falsi per problemi con il fisco, 8 indagati a Salerno: arrestato noto commercialista (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono otto le persone indagate nell’ambito di un’inchiesta che ha portato anche all’arresto di un noto commercialista di Salerno e al sequestro di beni per 5 milioni di euro. La guardia di finanza di Salerno, nel corso dell’operazione Premiata Stamperia Cilentana, ha arrestato il titolare 79enne di un noto studio commerciale del Cilento, finito ai Leggi su 2anews (Di giovedì 18 febbraio 2021) Sono otto le persone indagate nell’ambito di un’inchiesta che ha portato anche all’arresto di undie al sequestro di beni per 5 milioni di euro. La guardia di finanza di, nel corso dell’operazione Premiata Stamperia Cilentana, hail titolare 79enne di unstudio commerciale del Cilento, finito ai

statodelsud : Salerno, documenti falsi per fisco: 2 arresti, sequestro da 5 milioni - Pino__Merola : Salerno, documenti falsi per fisco: 2 arresti, sequestro da 5 milioni - SkyTG24 : Salerno, documenti falsi per fisco: 2 arresti, sequestro da 5 milioni - RTAlive1 : Documenti fiscali falsi per clienti in difficoltà, arrestato noto commercialista del Cilento… - radioalfa : Casal Velino, documenti falsi per clienti in difficoltà. Ai domiciliari commercialista e collaboratore.… -

Ultime Notizie dalla rete : Documenti falsi Documenti falsi per il fisco, arrestato commercialista e sequestri nel Salernitano Dalle indagini e' emerso che alcuni documenti falsi sarebbero stati utilizzati in contenziosi con il fisco davanti alle commissioni tributarie.

Donna trovata morta in casa: fermato il convivente 28enne, ha confessato. 'L'ho strangolata' ...Samsung e di circa 190 euro mentre nella camera affittata dal giovane venivano rinvenuti documenti ... Il 28enne ha inoltre ammesso di aver inviato con il cellulare della vittima dei falsi messaggi al ...

Documenti falsi per il fisco, arresti e sequestri Agenzia ANSA La patente è «taroccata»: denunciato •• Un automobilista egiziano con cittadinanza italiana che viaggiava con una patente falsa è stato fermato dagli agenti di Polizia... Scopri di più ...

Pontevico, guida auto con una patente falsa: sanzione e denuncia Un 60enne è finito nei guai dopo un controllo della Locale: via la patente fasulla e una maxi multa da 5 mila euro.

Dalle indagini e' emerso che alcunisarebbero stati utilizzati in contenziosi con il fisco davanti alle commissioni tributarie....Samsung e di circa 190 euro mentre nella camera affittata dal giovane venivano rinvenuti... Il 28enne ha inoltre ammesso di aver inviato con il cellulare della vittima deimessaggi al ...•• Un automobilista egiziano con cittadinanza italiana che viaggiava con una patente falsa è stato fermato dagli agenti di Polizia... Scopri di più ...Un 60enne è finito nei guai dopo un controllo della Locale: via la patente fasulla e una maxi multa da 5 mila euro.