“Django” | il classico western di Sergio Corbucci diventa una serie Sky con Matthias Schoenaerts

Leggi su iodonna

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il primo ciak diè previsto per maggio. Poi per i 10 episodi della nuovaSky e CANAL+, liberamente ispirati al filmdidel 1966 (Franco Nero), non resterà che aspettare. Dopo l’omaggio di Quentin Tarantino (2012) con Leonardo DiCaprio e Samuel L. Jackson, arriva la proposta seriale. Segno che, visti Yellowstone con Kevin Costner – sempre su Sky – e Notizie dal mondo con Tom Hanks, ilè quantomai popolare. E come sempre un genere tra i più stravolti e riadattati. I primi episodi saranno diretti da Francesca Comencini (Gomorra), nel progetto anche come direttrice artistica; mentre la scelta del protagonista è caduta sull’attore belga(The Danish Girl, Red Sparrow, Via dalla pazza ...