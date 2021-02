Contagi sul lavoro, l’Inail: “Seconda ondata più pesante della prima. A gennaio casi in crescita del 12,8% rispetto a un mese fa” (Di giovedì 18 febbraio 2021) La Seconda ondata del Covid-19 ha avuto un impatto più pesante della prima sui luoghi di lavoro. Lo certifica l’Inail, spiegando che il quadrimestre ottobre 2020-gennaio 2021, con oltre 92mila Contagi, ha inciso per il 62,3% sul totale delle infezioni di origine professionale denunciate dall’inizio della pandemia. Il numero complessivo dei casi accertati da marzo a oggi in fabbriche, uffici e aziende ammonta quindi a 147.875, pari a circa un quarto delle denunce complessive di infortunio pervenute all’Inail dall’inizio del 2020 e al 5,8% dei Contagiati nazionali totali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla fine di gennaio. Solo in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Ladel Covid-19 ha avuto un impatto piùsui luoghi di. Lo certifica, spiegando che il quadrimestre ottobre 2020-2021, con oltre 92mila, ha inciso per il 62,3% sul totale delle infezioni di origine professionale denunciate dall’iniziopandemia. Il numero complessivo deiaccertati da marzo a oggi in fabbriche, uffici e aziende ammonta quindi a 147.875, pari a circa un quarto delle denunce complessive di infortunio pervenute aldall’inizio del 2020 e al 5,8% deiati nazionali totali comunicati dall’Istituto superiore di sanità (Iss) alla fine di. Solo in ...

