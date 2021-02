Champions 2021-24 | a Mediaset in chiaro 1 partita | altre 104 partite streaming pay

(Di giovedì 18 febbraio 2021)continuerà a garantire al pubblico italiano per tre anni, fino al 2024, la visione gratuita sulle reti generaliste della migliordi ogni turno diLeague, Finale compresa; il match sarà visibile gratuitamente anche online.In più,offrirà ogni stagione anche la visione di104in direttapay: in pratica, tutti gli incontri della Coppa dei Campioni a esclusione di uno per turno. I match saranno visibili su tutti i device, dalle smart tv fino a tablet, pc e cellulari., che già offre ini match della...

juventusfc : KICK-OFF | È cominciata #FCPJuve ?? Ripartiamo alla grande, diamo tutto ?? #FinoAllaFine LIVE MATCH ??… - SkySport : BARCELLONA-PARIS SAINT GERMAIN 1-4 Risultato finale ? ? rig. #Messi (28') ? #Mbappé (32') ? #Mbappé (65') ? #Kean (… - SkySport : PORTO-JUVENTUS 2-1 Risultato finale ? ? #Taremi (2') ? #Marega (46') ? #Chiesa (82') ?? - cristia_urbano : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, la Champions League 2021/24 sarà trasmessa anche su Mediaset - diavolisempre : RT @CalcioFinanza: Ufficiale, la Champions League 2021/24 sarà trasmessa anche su Mediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Champions 2021

La miglior partita di ogni turno diLeague in chiaro e 104 partite ogni stagione in diretta streaming pay. È quanto si è aggiudicata Mediaset per il triennio- 2024 : 'Mediaset continuerà a garantire al pubblico italiano ...Dopo laecco l'Europa League. In campo alle 18.55 il Milan a Belgrado, contro la Stella Rossa, e ... tutte le notizie Gasport 18 febbraioMediaset continuerà a garantire al pubblico italiano per tre anni, fino al 2024, la visione gratuita sulle reti generaliste della miglior ...Condividi questo articolo:Milano, 18 feb. (Adnkronos) – Mediaset si è aggiudicata il diritto a trasmettere fino al 2024, la visione gratuita sulle reti generaliste della miglior partita di ogni turno ...