Caso Schwazer, il giudice: 'L'atleta non ha commesso il fatto'. E accusa Wada e Iaaf (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Gip del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di Alex Schwazer per 'non aver commesso il fatto'. È quanto emerge da fonti dell'entourage ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Gip del Tribunale di Bolzano, Walter Pelino ha disposto l'archiviazione del procedimento penale a carico di Alexper 'non averil'. È quanto emerge da fonti dell'entourage ...

RaiSport : Caso #Schwazer: il gip dispone l'archiviazione Per il giudice di #Bolzano l'atleta non ha commesso il fatto per la… - LesterB45650547 : 'Caso #Schwazer: il gip dispone l'archiviazione. Per il giudice di #Bolzano l'atleta non ha commesso il fattoper l… - DInterattivo : La politica italiana è un po' come il caso #Schwazer, nessuno ci capisce niente, ci sono continui ribaltamenti, il… - sportli26181512 : Alex Schwazer, Gip Bolzano archivia il caso. L'altoatesino sogna Tokyo: Nella complicata vicenda di doping di Alex… - roberto_rumiati : RT @RaiSport: Caso #Schwazer: il gip dispone l'archiviazione Per il giudice di #Bolzano l'atleta non ha commesso il fatto per la presunta… -