Borja Mayoral | “Contento per il gol Giocare con Edin? Possibile | ma non decido io”

La Roma vince l'andata dei Sedicesimi di Europa League contro lo Sporting Braga con un ottimo 2-0 firmato da Dzeko e Borja Majoral. Al termine della gara è intervenuto l'attaccante spagnolo della Roma per parlare sia della prestazione, che della Possibile convivenza in un attacco a 2 con il bosniaco. Queste le sue parole: "Sono in un buon momento e sono Contento di aiutare la squadra, ogni partita che gioco cerco di Giocare bene e segnare, se posso lo faccio. Giocare con Dzeko? Possibile, ma non decido io, questo è compito dell'allenatore"

