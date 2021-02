Benevento | inaugurata stamane la sede della Lidl alla presenza di Mastella

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Inaugurato puntualmente alle 7.45 il nuovo punto venditacatenaal piano terra presso il Centro commerciale “I Sanniti” in via Valfortore. Al taglio del nastro erano presenti il sindaco Clementee l’assessore al commercio Alfredo Martignetti, oltre ai responsabilicatena commerciale. Il punto venditaha un ingresso a parte rispetto a quello originariamente realizzato per il centro commerciale: rispetto a quest’ultimo infatti è collocato a sinistra e tale soluzione, per i responsabili, consente al consumatore maggiori comodità per il trasferimento alle proprie autovetture parcheggiate nell’ampio piazzale. Nel rispetto dei protocolli Covid il punto vendita può accogliere al ...

