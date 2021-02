Battaglia tra Londra e Pechino. Il Foreign Office "declassa" Hong Kong

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il Regno Unito aggiorna la sezione sudella sua guida alle imprese, rimuovendo i riferimenti all’ex colonia come “centro finanziario internazionale” e quelli alla “cooperazione reciproca”. La nuova versione della guida, curata dal, fornisce una valutazione del rischio economico e geopolitico per le imprese britanniche che intendono operare all’estero. Il servizio, chiamato “Overseas Business Risk”, fornisce informazioni alle aziende britanniche che vogliono operare all’estero, per informarle sui rischi politici e per la sicurezza, compresi i potenziali rischi che coinvolgono i diritti umani, la corruzione, il terrorismo, l’attività criminale e la proprietà intellettuale. Per quanto riguarda la sezione su, sono scomparsi i riferimenti che dicevano che ...