Alex Schwazer assolto: “Il doping non c’era, i campioni sono stati alterati” (Di giovedì 18 febbraio 2021) Finisce l’odissea di Alex Schwazer. Quando si parla di complotti in questa era di fake news si pensa a teorie incredibili e ovviamente false. Ma nel caso del marciatore il Tribunale di Bolzano ha scritto nero su bianco che il doping di Schwazer non è mai esistito: “Archivazione per non aver commesso il fatto”. Non solo il giudice ha accolto la richiesta del pm ma ritiene anche “accertato con altro grado di credibilità” che i campioni di urina nel 2016 furono alterati per far risultare l’atleta positivo. Inoltre ne escono malissimo Iaaf e Wada bersaglio di dure accuse. Un vero e proprio complotto ai danni di Schwazer: “ritiene accertato con alto grado di credibilità razionale che i campioni di urina prelevati ad Alex ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 18 febbraio 2021) Finisce l’odissea di. Quando si parla di complotti in questa era di fake news si pensa a teorie incredibili e ovviamente false. Ma nel caso del marciatore il Tribunale di Bolzano ha scritto nero su bianco che ildinon è mai esistito: “Archivazione per non aver commesso il fatto”. Non solo il giudice ha accolto la richiesta del pm ma ritiene anche “accertato con altro grado di credibilità” che idi urina nel 2016 furonoper far risultare l’atleta positivo. Inoltre ne escono malissimo Iaaf e Wada bersaglio di dure accuse. Un vero e proprio complotto ai danni di: “ritiene accertato con alto grado di credibilità razionale che idi urina prelevati ad...

Agenzia_Ansa : 'Archivazione per non aver commesso il fatto'. Cosi' il Tribunale di Bolzano pone fine al processo di primo grado p… - GassmanGassmann : Doping . Prosciolto per non aver commesso il fatto, Alex Schwazer . Finisce l’incubo di un campione. - Eurosport_IT : ?? Schwazer, dopo 5 anni la fine di un incubo - davideGra : ggi Alex Schwazer è stato assolto dall'accusa di doping. Non voglio fare la parte di quello che dice l'avevo detto,… - antoxic70 : RT @GassmanGassmann: Doping . Prosciolto per non aver commesso il fatto, Alex Schwazer . Finisce l’incubo di un campione. -