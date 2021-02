15 senatori del M5s votano la sfiducia | più concreta la prospettiva di una scissione?

you_trend : ?? #BREAKING Il Governo #Draghi ottiene la fiducia del #Senato con la maggioranza assoluta Secondo i nostri contegg… - you_trend : ?? Fiducia al Governo #Draghi: siamo a metà votazione e 10 senatori M5S hanno già espresso il loro voto contrario, i… - ignaziocorrao : 1/4 dei Senatori del m5s non hanno votato la fiducia al #Senato (e hanno fatto bene). - Clorind85648525 : RT @VaneItaliaViva: Ho provato un profondo senso di imbarazzo nel sentire gli interventi dei senatori del M5S dinanzi a Mario Draghi. Quant… - Davide_DeVivo_ : RT @ignaziocorrao: 1/4 dei Senatori del m5s non hanno votato la fiducia al #Senato (e hanno fatto bene). -

Ultime Notizie dalla rete : senatori del

AGI - Agenzia Italia

Sono poi 6 i no alla fiducia deigruppo Misto: Lello Ciampolillo, Elena Fattori (componente Leu), Mario Giarrusso, Carlo Martelli, Paola Nugnes, Gianluigi Paragone. Due gli astenuti: ...... nel primo esecutivo di Giuseppe Conte, il 5 giugno 2018 votarono sì tutti i 109. Per il ... Uno di loro era Lello Ciampolillo, protagonista a gennaiovoto in extremis a Conte .Il premier Mario Draghi ha incassato la fiducia al Senato con 262 voti favorevoli, 40 voti contrari (17 assenti) e 2 astenuti. Palazzo Madama ha dato il via libera al governo Draghi, che ha ampiamente ...Ieri Il governo Draghi ha ottenuto in Senato l’approvazione con 262 voti a favore, ma appaiono evidenti già le prime fratture in seno al Movimento 5 Stelle infatti 15 senatori 5 Stelle hanno votato co ...