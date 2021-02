Verso mezza Italia in arancione. E tante zone rosse locali (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le varianti, con la loro carica di contagiosità, spaventano. E proprio in questa settimana la mappa dell’Italia si appresta a cambiare colore. Cinque o sei Regioni potrebbero passare da giallo ad arancione, ciò significa che i bar e ristoranti resteranno chiusi anche a pranzo e per le scuole superiori sarà introdotta di nuovo la didattica a distanza a pieno regime. Nelle ultime 24 ore sono 12.074 i nuovi casi Covid in Italia, contro i 10.386 di martedì. Ciò significa che in un solo giorno si sono registrati quasi duemila casi in più rispetto al precedente. E sono aumentati anche i morti, 369 oggi, 33 in più rispetto a martedì. Di fronte a questi numeri sta scattando l’allarme dei tecnici e degli esperti. “Avanti con le zone gialle e potremmo arrivare a 40mila casi al giorno a metà marzo”, sostiene il virologo Andrea ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le varianti, con la loro carica di contagiosità, spaventano. E proprio in questa settimana la mappa dell’si appresta a cambiare colore. Cinque o sei Regioni potrebbero passare da giallo ad, ciò significa che i bar e ristoranti resteranno chiusi anche a pranzo e per le scuole superiori sarà introdotta di nuovo la didattica a distanza a pieno regime. Nelle ultime 24 ore sono 12.074 i nuovi casi Covid in, contro i 10.386 di martedì. Ciò significa che in un solo giorno si sono registrati quasi duemila casi in più rispetto al precedente. E sono aumentati anche i morti, 369 oggi, 33 in più rispetto a martedì. Di fronte a questi numeri sta scattando l’allarme dei tecnici e degli esperti. “Avanti con legialle e potremmo arrivare a 40mila casi al giorno a metà marzo”, sostiene il virologo Andrea ...

