'Trono di spade', è nato il figlio di Rose Leslie e Kit Harington (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il nome è ancora top secret, ma una cosa è certa: 'La coppia è molto ma molto felice'. Rose Leslie e Kit Harington sono diventati genitori. Il primogenito è nato nelle scorse settimane ma la notizia è ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il nome è ancora top secret, ma una cosa è certa: 'La coppia è molto ma molto felice'.e Kitsono diventati genitori. Il primogenito ènelle scorse settimane ma la notizia è ...

RepSpettacoli : 'Il Trono di Spade', è nato l'erede di Jon Snow: congratulazioni alla coppia formata da Rose Leslie e Kit Harington - CobainSo : RT @sniveIIvs: REGA' ABBIAMO L'EREDE STARK-BRUTI-TARGARYEN, DAI CHE SI VA A RICOSTRUIRE IL TRONO DI SPADE E RIPIGLIARCI CIÒ CHE È NOSTRO ht… - jaimelvannister : DAY 30. WHO YOU WANT TO WIN THE GAME OF THRONES. La Regina. L'ultima a sedersi sul Trono di Spade. Che meravigli… - Antonio80155302 : ** Salvini e Meloni andranno alla resa dei conti per leadership cdx. Draghi dara' le carte.. Il Trono di Spade al c… - sniveIIvs : REGA' ABBIAMO L'EREDE STARK-BRUTI-TARGARYEN, DAI CHE SI VA A RICOSTRUIRE IL TRONO DI SPADE E RIPIGLIARCI CIÒ CHE È… -