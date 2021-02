Traffico Roma del 17-02-2021 ore 09:30 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Luceverde Roma vedi trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi a Roma Nord code sulla Cassia Olgiata La storta e poi dal raccordo a via di Grottarossa a complicare la situazione anche un incidente avvenuto tra via Vibo Mariano e via Leonessa incolonnamenti anche sulla Flaminia dal raccordo a viale di Tor di Quinto e sulla Salaria tra Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe la tangenziale est raccordo in carreggiata interna code a tratti dalla Casilina alla Ardeatina tra lentamente coda anche in esterna da via di Tor Bella Monaca La Rustica ed al bivio con la Roma L’Aquila la Tiburtina sul percorso Urbano della A24 rallentamenti da via Filippo Fiorentini fino al bivio per la tangenziale proseguendo sulla tangenziale in direzione Stadio Olimpico code a tratti fino alla Tiburtina e poi dalla Nomentana a via dei Campi Sportivi a Ponte ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Luceverdevedi trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi aNord code sulla Cassia Olgiata La storta e poi dal raccordo a via di Grottarossa a complicare la situazione anche un incidente avvenuto tra via Vibo Mariano e via Leonessa incolonnamenti anche sulla Flaminia dal raccordo a viale di Tor di Quinto e sulla Salaria tra Villa Spada all’aeroporto dell’Urbe la tangenziale est raccordo in carreggiata interna code a tratti dalla Casilina alla Ardeatina tra lentamente coda anche in esterna da via di Tor Bella Monaca La Rustica ed al bivio con laL’Aquila la Tiburtina sul percorso Urbano della A24 rallentamenti da via Filippo Fiorentini fino al bivio per la tangenziale proseguendo sulla tangenziale in direzione Stadio Olimpico code a tratti fino alla Tiburtina e poi dalla Nomentana a via dei Campi Sportivi a Ponte ...

