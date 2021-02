LazioPolitico : @CarloCalenda: “Bisogna vedere quando sono le #elezioni, non si capisce se saranno a maggio, giugno o settembre. E’… - marinellafly12 : RT @MediasetTgcom24: Sindaco Roma, Raggi: 'Base M5S voti su Rousseau mia candidatura' #virginiaraggi - caroliarita : @gcarlo62 @orfini Il Sindaco Marino! @Roma - cronacadiroma : Richiesta della sindaca di #Roma Virginia #Raggi al #M5S in vista delle prossime #elezioni #comunali #17febbraio - Clezia90039499 : RT @nadiacosso: @bobogiac Ricompare anche l'aspirante ' trombato'sindaco de Roma ' . Il leccaculo di Renzi , quello che vomito` ingiurie… -

Ultime Notizie dalla rete : Sindaco Roma

...torna, Svetlana Celli. In lizza anche gli ex consiglieri Antonio Stampete ed Erica Battaglia, così come potrebbero esserci Tobia Zevi (che però punta alle primarie per il candidato),...Lo ha scritto ildiVirginia Raggi, in un post su Facebook. 'Se qualcuno ha altri piani sulla città lo dica apertamente', ha aggiunto.“Basta ambiguità e giochi di palazzo, la base del M5s si esprima sulla mia ricandidatura”. Roma - La sindaca della capitale Virginia Raggi: “Se qualcuno ha altri piani sulla città, lo dica apertamente ...La sindaca sui social: «A poco più di tre mesi dalle elezioni sia un atto dovuto soprattutto nei confronti dei cittadini» ...