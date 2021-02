Sampdoria, lavoro specifico per Bereszinsky (Di mercoledì 17 febbraio 2021) GENOVA - Mattinata di lavoro a Bogliasco, dove la Sampdoria ha proseguito la marcia alla trasferta di Roma in casa della Lazio . Dopo l'attivazione e il possesso palla a gruppi, mister Ranieri e il ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) GENOVA - Mattinata dia Bogliasco, dove laha proseguito la marcia alla trasferta di Roma in casa della Lazio . Dopo l'attivazione e il possesso palla a gruppi, mister Ranieri e il ...

sportli26181512 : #Sampdoria, lavoro specifico per Bereszinsky: Il polacco è tornato dal permesso dopo la nascita del figlio. Seduta… - sampdoria : ?? Verso #LazioSamp: lavoro con la palla e partitelle a #Bogliasco, giovedì mattutino ???? - Dalla_SerieA : Ripresa uggiosa al “Mugnaini”, mercoledì altro mattutino - - sampdoria : RT @KeitaBalde: Una vittoria cercata e conquistata con pazienza grazie al grande lavoro di tutta la squadra. Uniti si vince. #FORZASAMP ????… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SAMPDORIA - Lavoro di forza in palestra, Gabbiadini si è unito al gruppo, allenamento sul sintetico per i portieri http… -