Regina Elisabetta, il Principe Filippo ricoverato in ospedale (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il Principe Filippo, 99 anni, marito della Regina Elisabetta, è stato ricoverato in ospedale dopo che “non si è sentito bene”. Si tratterebbe di una misura precauzionale, richiesta dal medico di Corte. Secondo il comunicato ufficiale emesso da Buckingham Palace, il Principe Filippo è stato ricoverato nella notte del 16 febbraio al King Edward VII Hospital. Si legge nella nota: “Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo è stato ricoverato al King Edward VII Hospital di Londra martedì sera. Il ricovero del Duca è una misura precauzionale, su consiglio del medico di Sua Altezza Reale, dopo che si è sentito male”. E prosegue: “Il Duca dovrebbe rimanere in ospedale sotto osservazione per alcuni giorni”. Fonti ... Leggi su dilei (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Il, 99 anni, marito della, è statoindopo che “non si è sentito bene”. Si tratterebbe di una misura precauzionale, richiesta dal medico di Corte. Secondo il comunicato ufficiale emesso da Buckingham Palace, ilè statonella notte del 16 febbraio al King Edward VII Hospital. Si legge nella nota: “Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo è statoal King Edward VII Hospital di Londra martedì sera. Il ricovero del Duca è una misura precauzionale, su consiglio del medico di Sua Altezza Reale, dopo che si è sentito male”. E prosegue: “Il Duca dovrebbe rimanere insotto osservazione per alcuni giorni”. Fonti ...

