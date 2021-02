Psg, Kean messaggio a Mancini: “Spero il ct abbia visto la partita”. E sulla Juventus… (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Grande prova del Paris Saint-Germain "all'italiana". Florenzi, Verratti e Moise Kean hanno disputato una grande gara nella sfida di Champions League contro il Barcellona. In modo particolare l'attaccante ex Juventus ed Everton, autore di una rete nel 4-1 finale dei suoi. Al termine del match, intervenuto ai microfoni delle reti Mediaset, il centravanti ha avuto un pensiero per il ct della Nazionale italiana Mancini e per la sua ex squadra bianconera.Kean: messaggio a Mancini e non solo...caption id="attachment 1095297" align="alignnone" width="582" Psg Kean (getty images)/caption"A Parigi sto facendo molto bene, siamo un gruppo magnifico, tutti mi hanno accolto bene, lo staff mi ha seguito tutti i giorni per migliorarmi al 100%", ha esordito Kean. "Ma non ho ... Leggi su itasportpress (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Grande prova del Paris Saint-Germain "all'italiana". Florenzi, Verratti e Moisehanno disputato una grande gara nella sfida di Champions League contro il Barcellona. In modo particolare l'attaccante ex Juventus ed Everton, autore di una rete nel 4-1 finale dei suoi. Al termine del match, intervenuto ai microfoni delle reti Mediaset, il centravanti ha avuto un pensiero per il ct della Nazionale italianae per la sua ex squadra bianconera.e non solo...caption id="attachment 1095297" align="alignnone" width="582" Psg(getty images)/caption"A Parigi sto facendo molto bene, siamo un gruppo magnifico, tutti mi hanno accolto bene, lo staff mi ha seguito tutti i giorni per migliorarmi al 100%", ha esordito. "Ma non ho ...

FCBarcelona_es : ? Minuto 70: Gol de Kean, gol del PSG (1-3) #BarçaPSG - tancredipalmeri : Ci sono più italiani in campo con il PSG che sta vincendo al Camp Nou (3: Florenzi, Verratti e Kean), che nell’XI… - SkySport : BARCELLONA-PARIS SAINT GERMAIN 1-4 Risultato finale ? ? rig. #Messi (28') ? #Mbappé (32') ? #Mbappé (65') ? #Kean (… - Ma_Do_Sd : RT @sburrotre: Carini gli articoli « Andre Silva rimpianto Milan » per una manciata di gol col Francoforte in Bundes, però non ne leggo su… - gianniusai86 : RT @GliAutogol: Florenzi-Kean-Verratti C'è quasi più Italia nel PSG che in tutte le squadre italiane in Champions #BarcaPsg -