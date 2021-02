Porto-Juventus | Conceicao | “Match strategico | Chiellini? Vi dico perché in difficoltà Gara di ritorno? Ho la mia idea”

(Di giovedì 18 febbraio 2021) Il tecnico del, Sergiodopo il successo contro la.Intervenuto ai microfoni di "Sky Sport" dopo il successo per 2-1, neldegli ottavi di finale di Champions League contro la, il tecnico del, Sergio, ha commentato la vittoria interna contro la squadra bianconera allenata da Andrea Pirlo. Di seguito le dichiarazioni dell'allenatoreghese.VIDEO, Cassano in tackle: “CR7? E’ inadatto al gioco di Pirlo”"Arrabbiato per il gol subito? Sì, dispiace per il gol. Fino al settantesimo abbiamo bloccato la Juve, abbiamo fatto difensivamente una prova di buon livello. Sapevamo di potergli crearecon una pressione alta, bloccando i ...

FCPorto : ?2' ????????????????????????! É de MEHDI TAREMI! ???FC Porto 1-0 Juventus #FCPorto #FCPJUVE #FIFA21 #WINASONE @easportsfifa - ChampionsLeague : GOAL! Porto 2-0 Juventus (Marega 46''). #UCL - ChampionsLeague : GOAL! Porto 2-1 Juventus (Chiesa 82'). #UCL - MonkeyD77193683 : RT @Ruttosporc: La Juventus sotto col Porto è una non-notizia: hanno le stesse Champions League e l'ultima del Porto è più recente dell'ult… - elks_the : RT @Gazzetta_it: #Champions, le #pagelle di #PortoJuventus: che scossa #Morata, 6,5. #Ronaldo senza idee: 4,5 -

Ultime Notizie dalla rete : Porto Juventus

... sulla palla si è getatto in scivolata l'attaccante delTaremi , bravo a vincere il contrasto col portiere polacco e a infilare la porta bianconera per il vantaggio, decisamente a sorpresa, dei ...2 - 1 Chiesa ci ha messo una pezza, ma la Juve ha rischiato grosso: ilvince 2 - 1 l andata dagli ottavi, grazie alle reti di Taremi e Marega al primo minuto dei due tempi, poi ...L'allenatore bianconero ha spiegato così quanto accaduto: 'Morata non stava bene. Una Juventus che non si presenta dunque al meglio ai prossimi impegni visto che, già in questa occasione, ha dovuto fa ...A giocarsi una maglia da titolare al fianco di Cristiano Ronaldo sono Dejan Kulusevski e Alvaro Morata, che è reduce da un periodo piuttosto difficile. Lo svedese è al momento favorito: ecco i precede ...