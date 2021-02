Paragone show | chiama Draghi un ' incappucciato della finanza' e Casellati lo riprende

danieledv79 : RT @treppio: @Cenorava @MPoltero Bene. bravo. 7+ era un tormentone televisivo. Oggi è lo schieramento giornalistico antirenziano. Nei talk… - carlo_balestra : RT @treppio: @Cenorava @MPoltero Bene. bravo. 7+ era un tormentone televisivo. Oggi è lo schieramento giornalistico antirenziano. Nei talk… - nabu65 : RT @treppio: @Cenorava @MPoltero Bene. bravo. 7+ era un tormentone televisivo. Oggi è lo schieramento giornalistico antirenziano. Nei talk… - Cenorava : RT @treppio: @Cenorava @MPoltero Bene. bravo. 7+ era un tormentone televisivo. Oggi è lo schieramento giornalistico antirenziano. Nei talk… - treppio : @Cenorava @MPoltero Bene. bravo. 7+ era un tormentone televisivo. Oggi è lo schieramento giornalistico antirenziano… -

Ultime Notizie dalla rete : Paragone show

Globalist.it

Da segnalare anche lodi Gianluigi, il quale ha più volte chiamato Draghi "incappucciato della finanza". Draghi, in quel momento, pensava a quella crociera sul Mediterraneo che poteva ...Sa che essere un figlio d'arte non è facile: "Non si può scappare dalcon loro. Sono ... Al momento il ragazzo, che ha finito le superiori, non pensa subito di partecipare a un talent: "Mi ...Il trailer di Crudelia scatena paragoni con Harley Quinn. I fan hanno colto un parallalelismo molto interessante ...Gianluigi Paragone nel corso del suo discorso al Senato si è scagliato contro Mario Draghi definendolo un "incappucciato della finanza", citando il saggio dell'economista keynesiano Federico Caffè ...