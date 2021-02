«Pandemia, programma, Paese»: il testo completo del primo discorso in Aula (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La versione integrale del primo discorso del presidente del Consiglio Mario Draghi, tenuto nell’aula del Senato oggi, 17 febbraio 2020 Leggi su corriere (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La versione integrale deldel presidente del Consiglio Mario Draghi, tenuto nell’aula del Senato oggi, 17 febbraio 2020

lauraboldrini : Misure e impegni per rispondere alla pandemia e dare un futuro al Paese. Il programma del presidente #Draghi è u… - diMartedi : #Crisanti su #covid19: 'Ancora non c'è un programma di monitoraggio del virus e delle varianti: l'ISS ha chiesto l'… - Antolucky4 : RT @Tg1Rai: Bisogna ricostruire, come nel Dopoguerra. Così nell'aula del #Senato il premier #Draghi illustra il programma del suo governo:… - salvatore_irato : RT @lauraboldrini: Misure e impegni per rispondere alla pandemia e dare un futuro al Paese. Il programma del presidente #Draghi è un buo… - Tg1Rai : Bisogna ricostruire, come nel Dopoguerra. Così nell'aula del #Senato #Draghi illustra il programma del suo Governo… -