Mortal Kombat: un motion poster svela la data di uscita del trailer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) In arrivo del trailer, ecco un motion poster di Mortal Kombat dedicato al personaggio di Sub-Zero, interpretato da Joe Taslim. Un motion poster di Mortal Kombat diffuso via social media da New Line Cinema and Warner Bros. Pictures ha svelato la data di uscita del trailer del film, atteso per domani 18 febbraio. L'annuncio, pubblicato sull'account Twitter ufficiale di Mortal Kombat, non rivela ulteriori dettagli, ma offre un nuovo sguardo a Joe Taslim, alias Sub-Zero, in costume. Il cast di Mortal Kombat è composto da Ludi Lin nella parte di Liu Kang, Mehcad Brooks che interpreta Jax, Jessica McNamee ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 17 febbraio 2021) In arrivo del, ecco undidedicato al personaggio di Sub-Zero, interpretato da Joe Taslim. Undidiffuso via social media da New Line Cinema and Warner Bros. Pictures hato ladideldel film, atteso per domani 18 febbraio. L'annuncio, pubblicato sull'account Twitter ufficiale di, non rivela ulteriori dettagli, ma offre un nuovo sguardo a Joe Taslim, alias Sub-Zero, in costume. Il cast diè composto da Ludi Lin nella parte di Liu Kang, Mehcad Brooks che interpreta Jax, Jessica McNamee ...

iaml_it : 2/2 Trovate su GitHub un'interfaccia che permette di addestrare algoritmi RL a giocare famosi videogame (come Tekke… - dario_rotelli : @Goldtingle Se Lan Di potesse fare le mosse di Mortal Kombat non avrebbe bisogno dello specchio - cinemaniaco_fb : ?????????????? Mortal Kombat: un motion poster svela la data di uscita del trailer - UniMoviesBlog : #MortalKombat: trailer in arrivo, ecco i primi motion poster - cinemaniaco_fb : ?????????????? Mortal Kombat: svelato il look di Sub-Zero nel film. Ed è assolutamente fenomenale! [FOTO]… -