Minori | la Villa Romana si prepara a un esteso restauro

(Di mercoledì 17 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoHa preso il via la progettazione per ila cura della Soprintendenza di Salerno e Avellino. Ladiha a lungo sofferto di estrema carenza di fondi che potessero assicurarne le indispensabili manutenzioni periodiche. Alla fine del 2020 è stato comunicato il conferimento, nell’ambito della programmazione dei fondi comunitari, di un finanziamento molto consistente (circa 5 milioni di euro) con il quale sarà possibile effettuare una serie di indagini approfondite mirate a risolvere le maggiori criticità della, per poi procedere al primo stralcio di unestensivo che darà al complesso monumentale una nuova vita. Attraverso accordi intercorsi con università e centri di ricerca, primo fra tutti l’Istituto Superiore per ...

Ha preso il via la progettazione per il restauro della Villa Romana di Minori a cura della Soprintendenza di Salerno e Avellino. La Villa romana di Minori ha a lungo sofferto di estrema carenza di fondi che potessero assicurarne le indispensabili manutenzioni periodiche. Alla fine del 2020 è stato comunicato il conferimento, nell'ambito della programmazione dei fondi comunitari, di un finanziamento molto consistente (circa 5 milioni di euro) con il quale sarà possibile effettuare una serie di indagini approfondite mirate a risolvere le maggiori criticità della Villa, per poi procedere al primo stralcio di un restauro estensivo che darà al complesso monumentale una nuova vita.