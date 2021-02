Mercoledì delle Ceneri, il giorno in cui inizia la Quaresima (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le ceneri sparse oggi sul capo dei fedeli hanno un riferimento biblico. «Ricordati uomo, che polvere sei e polvere ritornerai» dice Dio ad Adamo dopo il peccato originale perché sulla terra siamo solo di passaggio. Ma se c’è chi fa penitenza già da oggi, c’è anche chi lo considera ancora l’ultimo giorno del Carnevale e chi, come i milanesi, continua a festeggiare in maschera fino a sabato. È il mercoledì delle ceneri, il giorno che apre il periodo di digiuno e penitenza che precede la Pasqua. Leggi su vanityfair (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Le ceneri sparse oggi sul capo dei fedeli hanno un riferimento biblico. «Ricordati uomo, che polvere sei e polvere ritornerai» dice Dio ad Adamo dopo il peccato originale perché sulla terra siamo solo di passaggio. Ma se c’è chi fa penitenza già da oggi, c’è anche chi lo considera ancora l’ultimo giorno del Carnevale e chi, come i milanesi, continua a festeggiare in maschera fino a sabato. È il mercoledì delle ceneri, il giorno che apre il periodo di digiuno e penitenza che precede la Pasqua.

... ma con la scusa della possibilità di essere commutata, quasi più nessuno la osserva), mentre il digiuno è sopravvissuto in soli due giorni all'anno (Mercoledì delle Ceneri e Venerdì Santo)! Questa ...

Il Mercoledì delle ceneri è l'antichissima e bellissima celebrazione con la quale la Chiesa inizia il cammino della Quaresima. Essa aiuta a capire che non si comincia un cammino, come quello ...

... ma con la scusa della possibilità di essere commutata, quasi più nessuno la osserva), mentre il digiuno è sopravvissuto in soli due giorni all'anno (Ceneri e Venerdì Santo)! Questa ...Ilceneri è l'antichissima e bellissima celebrazione con la quale la Chiesa inizia il cammino della Quaresima. Essa aiuta a capire che non si comincia un cammino, come quello ...