Medvedev-Tsitsipas, Semifinale Australian Open: programma, orario, tv, streaming (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Nella sessione serale (l'unica) di venerdì 19 febbraio, non prima delle ore 09.30 italiane il numero 4, il russo Daniil Medvedev, sfiderà il numero 5 il greco Stefanos Tsitsipas per un posto nella finale del tabellone di singolare maschile degli Australian Open 2021 di tennis. Si tratta di uno scontro sulla carta con un pronostico aperto. Il match Medvedev-Tsitsipas degli Australian Open 2021 verrà trasmesso in diretta tv su Eurosport 1, mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell'incontro. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN.

