Massimiliano Morra scrive una frase ambigua che fa pensare ad una frecciatina (Di mercoledì 17 febbraio 2021) La frecciatina di Massimiliano Morra Si sa, una volta usciti dalla casa del Grande Fratello i vip hanno sempre molti sassolini nella scarpa che vogliono togliersi. Qualcuno risponde a persone o critiche che provengono dall’esterno del reality, mentre altri se la rifanno con gli ex compagni di avventura. Tra questi c’è anche Massimiliano Morra, uscito L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di mercoledì 17 febbraio 2021) LadiSi sa, una volta usciti dalla casa del Grande Fratello i vip hanno sempre molti sassolini nella scarpa che vogliono togliersi. Qualcuno risponde a persone o critiche che provengono dall’esterno del reality, mentre altri se la rifanno con gli ex compagni di avventura. Tra questi c’è anche, uscito L'articolo proviene da Novella 2000.

S_1809_ : Rosalinda nomina Giulia... Cosa? Forse ho capito male? Ma daltronde: è entrata Adua ex di Garco, di Massimiliano Mo… - Giusy12053168 : RT @alte_lp: Incredibilie come ad oggi devo persino chiedere scusa a Massimiliano Morra ... Surreale!! #prelemi - betty_ney : Prima o poi le maschere cadono Rivelando le persone per quelle che sono. È solo questione di tempo, poi inizia lo s… - alte_lp : Incredibilie come ad oggi devo persino chiedere scusa a Massimiliano Morra ... Surreale!! #prelemi - Chicca_colors : RT @lexi_ninetyone: Per tutti: Secondo voi chi è stato il concorrente più oscurato dagli autori e perché proprio Massimiliano Morra? Io… -