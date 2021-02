Ma come vanno letti i libri con le orecchie? (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nei giorni scorsi RBMedia, forse il maggior produttore e distributore di audiolibri nel mondo, ha annunciato di avere acquisito la sigla spagnola Booka, attiva nel settore dal 2014, una lista di autori che comprende vari bestselleristi, da Juan Gómez-Jurado a Marc Reklau. Entusiasta il commento del suo fondatore, Albert Codina Llorens: «Ho costruito il catalogo audio di Booka con grande cura nel corso degli anni. Affidarlo a RBmedia è la scelta giusta per me e per i miei autori. Posso … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di giovedì 18 febbraio 2021) Nei giorni scorsi RBMedia, forse il maggior produttore e distributore di audionel mondo, ha annunciato di avere acquisito la sigla spagnola Booka, attiva nel settore dal 2014, una lista di autori che comprende vari bestselleristi, da Juan Gómez-Jurado a Marc Reklau. Entusiasta il commento del suo fondatore, Albert Codina Llorens: «Ho costruito il catalogo audio di Booka con grande cura nel corso degli anni. Affidarlo a RBmedia è la scelta giusta per me e per i miei autori. Posso … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

