LIVE Biathlon, Individuale 20 km Mondiali in DIRETTA: tanti errori dei big, non Johannes Boe. Hofer e Windisch partono ad handicap (Di mercoledì 17 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.05 Sbaglia anche Doll nel suo primo poligono, intanto Hofer si mantiene a una decina di secondi da Fillon Maillet nel secondo giro. Ottima prova dell’azzurro sin qui ma ora arriva il poligono in piedi, quello più complicato. 15.04 Arriva intanto anceh Johannes Boe con 30? di margine, dopo aver coperto 4 bersagli butta un po’ via l’ultimo e tiene aperta la gara, uscendo con soli 5? di margine su QFM. 15.03 Siamo già al terzo poligono per Jacquelin, che continua ad andare forte sugli sci ma meno del connazionale. Secondo errore della sua gara e situazione podio che si complica per lui. 15.02 Sbagliano sia Dale che Eder che erano restati puliti a terra, il norvegese è sui tempi di Jacquelin a 30? da Fillon Maillet 15.01 E’ partito anche Bionaz, nel frattempo. Tra poco sarà la ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.05 Sbaglia anche Doll nel suo primo poligono, intantosi mantiene a una decina di secondi da Fillon Maillet nel secondo giro. Ottima prova dell’azzurro sin qui ma ora arriva il poligono in piedi, quello più complicato. 15.04 Arriva intanto ancehBoe con 30? di margine, dopo aver coperto 4 bersagli butta un po’ via l’ultimo e tiene aperta la gara, uscendo con soli 5? di margine su QFM. 15.03 Siamo già al terzo poligono per Jacquelin, che continua ad andare forte sugli sci ma meno del connazionale. Secondo errore della sua gara e situazione podio che si complica per lui. 15.02 Sbagliano sia Dale che Eder che erano restati puliti a terra, il norvegese è sui tempi di Jacquelin a 30? da Fillon Maillet 15.01 E’ partito anche Bionaz, nel frattempo. Tra poco sarà la ...

