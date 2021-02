Javier Zanetti e Miriam Sylla tornano a scuola in versione fumetto (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Parte domani il Progetto “fumetto a scuola” che vedrà i due campioni dello sport Javier Zanetti, leggenda del calcio e attuale Vice Presidente dell’F.C. Internazionale, e Miriam Sylla, stella della Nazionale Italiana di Pallavolo Femminile e dell’Imoco Volley Conegliano,tornare tra i banchi di scuola in una versione del tutto inedita! Javier Zanetti e Miriam Sylla sono infatti i protagonisti di quattro fumetti L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Parte domani il Progetto “” che vedrà i due campioni dello sport, leggenda del calcio e attuale Vice Presidente dell’F.C. Internazionale, e, stella della Nazionale Italiana di Pallavolo Femminile e dell’Imoco Volley Conegliano,tornare tra i banchi diin unadel tutto inedita!sono infatti i protagonisti di quattro fumetti L'articolo

