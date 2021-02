Inter, allenamento a parte per Vidal: Eriksen titolare ne derby? (Di mercoledì 17 febbraio 2021) Inter, nuovo allenamento a parte per Arturo Vidal. Christian Eriksen potrebbe ottenere una maglia da titolare anche nel derby Come riferito da Sky Sport, Arturo Vidal anche nella giornata di oggi ha lavorato a parte e al momento la sua presenza in campo domenica pomeriggio contro il Milan è in dubbio. PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SU InterNEWS24 Salgono quindi le quotazioni di Christian Eriksen che potrebbe ottenere nuovamente una maglia da titolare e agire da mezz’ala al fianco di Marcelo Brozovic. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 17 febbraio 2021), nuovoper Arturo. Christianpotrebbe ottenere una maglia daanche nelCome riferito da Sky Sport, Arturoanche nella giornata di oggi ha lavorato ae al momento la sua presenza in campo domenica pomeriggio contro il Milan è in dubbio. PER TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SEGUITECI SUNEWS24 Salgono quindi le quotazioni di Christianche potrebbe ottenere nuovamente una maglia dae agire da mezz’ala al fianco di Marcelo Brozovic. Leggi su Calcionews24.com

