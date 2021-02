Il discorso di Draghi al Senato: a me è sembrato scontato e non certo da ‘governo dei migliori’ (Di mercoledì 17 febbraio 2021) di Luigi De Gregorio Un discorso al Senato da parte del nuovo presidente del Consiglio con argomenti scontati, con nessuno slancio e nessun obiettivo quantificato. Eppure i giorni che hanno preceduto la presentazione del nuovo governo, due cose hanno colpito molti italiani: la beatificazione quasi immediata, da parte di quasi tutti i giornali, di Mario Draghi, prossimo alla nomina di premier e la fortuna che stava per raggiungere tutti noi italiani: il governo dei migliori. Il primo avvenimento, pieno di speranza e di odore d’incenso, poggiava su un curriculum di altissimo livello nell’area bancaria e finanziaria vissuto nei grandi palazzi del potere in Italia ed in Europa Ma esso, al di là dell’auspicata ascesa al cielo, colpiva l’immaginazione dei più, in quanto i media raccontavano che Lui potesse alzare il telefono e parlare ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 17 febbraio 2021) di Luigi De Gregorio Unalda parte del nuovo presidente del Consiglio con argomenti scontati, con nessuno slancio e nessun obiettivo quantificato. Eppure i giorni che hanno preceduto la presentazione del nuovo governo, due cose hanno colpito molti italiani: la beatificazione quasi immediata, da parte di quasi tutti i giornali, di Mario, prossimo alla nomina di premier e la fortuna che stava per raggiungere tutti noi italiani: il governo dei migliori. Il primo avvenimento, pieno di speranza e di odore d’incenso, poggiava su un curriculum di altissimo livello nell’area bancaria e finanziaria vissuto nei grandi palazzi del potere in Italia ed in Europa Ma esso, al di là dell’auspicata ascesa al cielo, colpiva l’immaginazione dei più, in quanto i media raccontavano che Lui potesse alzare il telefono e parlare ...

